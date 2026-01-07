Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Suriye sahasında kartlar yeniden karılırken, cepheden gelen görüntüler terör örgütü PKK/YPG (SDG) militanlarının içine düştüğü çaresizliği gözler önüne serdi. Suriye ordusunun envanterindeki o özel silah, terör mevzilerini adeta bir mısır patlağı gibi havaya uçurdu. Sosyal medyada "Bu ne biçim silah?" yorumlarına neden olan o görüntülerin kahramanı, düşmana korku, dosta güven veren meşhur ZSU-23-4 ŞİLKA'dan başkası değil!

Namlusundan Ateş Değil, Ölüm Fışkırıyor!

Görüntülerde karanlığı yırtan devasa alev topları ve saniyeler içinde yüzlerce mermiyi hedefe boşaltan o mekanizma dikkat çekiyor. Terör örgütünün "dokunulmaz" sandığı sığınakları birer birer imha eden Şilka, aslında bir uçaksavar sistemi olmasına rağmen, karadaki terör hedeflerine karşı kullanıldığında tam bir "kıyma makinesine" dönüşüyor.

Peki Nedir Bu "Şilka"? Sırrı Namlusunda Saklı!

Herkesin "Acaba yeni bir teknoloji mi?" diye merak ettiği bu silahın özellikleri dudak uçuklatıyor:

Dörtlü Namlu Dehşeti: 23 mm’lik tam 4 adet otomatik topu aynı anda ateşliyor.

23 mm’lik tam 4 adet otomatik topu aynı anda ateşliyor. Mermi Yağmuru: Dakikada tam 3.400 mermi atabiliyor! Bu, hedefin kaçacak hiçbir boşluk bulamaması demek.

Dakikada tam atabiliyor! Bu, hedefin kaçacak hiçbir boşluk bulamaması demek. Gece Görüş ve Radarlı Avcı: Zifiri karanlıkta bile teröristin nefes alışını sezen radar sistemiyle, hedefini milimetrik hesapla imha ediyor.

Zifiri karanlıkta bile teröristin nefes alışını sezen radar sistemiyle, hedefini milimetrik hesapla imha ediyor. Kevgire Çeviriyor: Zırhlı araçları kağıt gibi yırtan, beton mevzileri toz duman eden bu sistem, bölgedeki terör unsurlarının kabusu olmuş durumda.

Terör Koridoruna Demir Yumruk!

Batılı efendilerinden aldıkları silahlarla şov yapmaya kalkan PKK/SDG paçavraları, Şilka’nın ateş hattına girdiğinde kaçacak delik arıyor. Suriye ordusunun bu hamlesi, bölgede terör koridoru kurma hayali kuranlara verilmiş en sert cevap olarak kayıtlara geçti.

Halkın dilindeki o tek soru ise cevabını buldu: "Bu ne biçim silah?" diyenler, namlusundan 3400 mermi kusan Rus harikası Şilka'nın gücünü canlı yayında izlemiş oldu!