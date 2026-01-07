  • İSTANBUL
Siber Güvenlikte "Güvenli Bölge" Efsanesi Bitti: WatchGuard'dan Havalimanı Benzetmesiyle Kritik Uyarı!

Dijital dünyada saldırganlar yapay zeka ile dakikalar içinde açık bulurken, geleneksel savunma yöntemleri sınıfta kalıyor. Bütünleşik siber güvenlik devi WatchGuard, tek katmanlı koruma döneminin kapandığını ilan ederek; ağ, uç nokta ve kimlik güvenliğinin tek bir zekayla yönetildiği “Çok Katmanlı Bütünleşik Savunma” modelinin artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Verilerin ve kullanıcıların ofis sınırlarından taşıp bulut sistemlerine ve kişisel cihazlara yayıldığı hibrit çağda, siber güvenlik stratejileri kökten değişiyor. WatchGuard tarafından yayınlanan son analiz, siber saldırganların otomasyon gücüyle savunma boşluklarını saniyeler içinde tespit edebildiğini ortaya koyarken, işletmeleri bekleyen büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor: Kör noktalar.

 

Havalimanı Örneği: Metal Dedektörü Her Şeyi Durduramaz!

WatchGuard, günümüzdeki güvenlik açıklarını çarpıcı bir benzetmeyle özetliyor. Bir havalimanında sadece metal dedektörlerine güvenip X-ray cihazlarını kaldırmanın, biyolojik veya kimyasal tehditlere kapı açacağını belirten uzmanlar; şifreli trafik içinde saklanan modern tehditlerin de sadece ağ güvenliğiyle tespit edilemeyeceğini hatırlatıyor.

 

"Kör Noktalar Saldırganların En Sevdiği Hedeflerdir"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan WatchGuard Türkiye, Yunanistan ve MEA Bölge Müdürü Yusuf Evmez, tek katmanlı savunmanın siber suçlular için açık bir davetiye olduğunu vurguladı. Evmez, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ağ katmanına odaklanmak, uzaktan çalışan kullanıcılar karşısında kör kalmak demektir. Sadece uç noktaya odaklanmak ise cihazlar arasındaki gizli hareketleri gözden kaçırmanıza neden olur. Çözüm, tek bir katmanı güçlendirmek değil; uç nokta, ağ, kimlik ve güvenlik duvarını tek bir 'akıllı savunma sistemi' olarak koordine etmektir."

 

Güvenliğin Dört Atlısı: Akıllı Savunma Hattı

WatchGuard’ın "Bütünleşik Savunma" modeli, güvenliği birbirine bağlı dört temel sütun üzerine inşa ediyor:

  1. Uç Nokta (Endpoint): Yerel anomali tespitiyle bir X-ray gibi çalışarak cihazdaki şüpheli hareketleri anında yakalıyor.
  2. Ağ Katmanı: Trafik akışları arasındaki ilişkileri analiz ederek saldırının bağlamını çözüyor.
  3. Güvenlik Duvarı: Dinamik segmentasyonla saldırganın içerideki yanal hareketlerini kısıtlıyor.
  4. Kimlik Yönetimi: Sisteme "insan" faktörünü dahil ederek, erişim yetkilerini her adımda doğruluyor.

 

Reaktif Korumadan Operasyonel Dayanıklılığa

Bu dört katmandan gelen veriler, MDR (Yönetilen Tespit ve Yanıt) servisleriyle tek bir risk görünümüne dönüştürülüyor. Bu sayede siber güvenlik, sadece saldırı olduğunda tepki veren bir yapıdan; her olaydan öğrenen, gerçek zamanlı evrimleşen ve sürekli direnç gösteren bir "operasyonel dayanıklılık" modeline dönüşüyor.

