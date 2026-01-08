Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Yeni yılın ilk günlerinde etkili olan yalancı bahar sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. Perşembe günü itibarıyla 15-18 derece seviyelerindeki sıcaklıklar, 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.

İSTANBUL DAHİL 63 İLE SARI KODLU UYARI

İstanbul başta olmak üzere toplam 63 il için sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenirken; çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve zehirlenme risklerine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Sıcaklıkların düşüşüyle birlikte kar ve karla karışık yağmur etkisini artıracak. Cuma günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul'da karla karışık yağmurun pazartesi ve salı günü kara dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da sıcaklıkların 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. AKOM, perşembe sabahından itibaren fırtınanın kısa süreli hamlelerle etkisini artıracağını, gece saatlerinden itibaren ise yağış geçişlerinin görüleceğini bildirdi. Kar örtüsü olan bölgelerde ise tipi tehlikesine dikkat çekildi.

UYARI YAPILAN 63 İLİN TAM LİSTESİ

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan iller şunlar: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Hafta başından bu yana 15-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında kalacağı tahmin ediliyor.

AKOM’DAN KRİTİK UYARI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da perşembe sabahından itibaren kuvvetli fırtına ve gece saatlerinden itibaren yağış geçişleri beklendiğini bildirdi. Yurdun tamamına yakınında Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olacağı vurgulandı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ





