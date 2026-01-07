Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!

ASELSAN’ın geliştirdiği AESA radarlar, binlerce alıcı-verici modülün tek bir anten yüzeyinde bir araya gelmesiyle çalışan modern radar sistemleridir. Bu modüllerin her biri kendi başına sinyal gönderip alabilen küçük birer antendir. AESA’nın en önemli özelliği, sahip olduğu bu modüllerin her birine farklı faz kaydırma değerleri uygulayarak uzayda yayın yaptığı yönü elektronik olarak ayarlayabilmesi ile öne çıkıyor. Radar anteninin fiziksel olarak dönmesine gerek kalmadan yayın yönü milisaniyeler içinde değiştirilebiliyor. Bu özellik, radarın farklı arama bölgeleri içerisinde aynı anda arama yapabilmesine, farklı bölgelerdeki veya farklı tipteki hedefleri aynı anda takip edebilmesine ve böylelikle aynı anda farklı görevleri icra edebilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca bu radarlar, mekanik radarlara göre çok daha esnek, hızlı ve güvenilir bir yapı sunuyor.

AESA radarları elektronik harbe karşı ileri seviye teknoloji sağlıyor

Günümüz hava muharebe ortamının esnek görev konseptinin gerektirdiği yüksek performans ve elektronik harbe karşı ileri seviye dayanıklılık gösteren AESA radarları, küçük ve düşük görünürlük özellikli hedefleri uzun menzilden tespit edebiliyor, daha çevik ve yüksek doğruluklu hedef takibini sağlayarak silah angajman başarısını artırıyor. Elektronik olarak tarama yapma kabiliyeti sayesinde hem hedef arama hem hedef takip işlemlerini eş zamanlı gerçekleştirebilen radar, angaje olunan hedeflere takibi koruyarak durumsal farkındalığı devam ettirebiliyor. AESA radarlar, ayrıca esnek planlama altyapısı ve saniyede 500 gigabit’in üzerinde veri işleme yeteneği ile radar görevlerinin yanı sıra iletişim, veri aktarma ve elektronik harp görevlerini de zaman paylaşımlı olarak icra edebiliyor. Bakım ve işletme avantajları ile de öne çıkan AESA radarlar, harbe hazırlık ve bakım kolaylığı anlamında operasyonel yetenek kazanımını da beraberinde getiriyor.

Murad AESA Burun Radarı, Türkiye’nin AESA radar ihtiyacına cevap veriyor

AESA radar sistemlerinin mekanik taramalı radarlara göre avantajları bulunuyor. Çip seviyesinden itibaren ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Murad AESA Burun Radar ailesinin Türkiye’nin bu alandaki son teknoloji AESA radar ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor. Geliştirilen Murad AESA Burun Radarı’nın platformlara göre uyumlanabilen farklı alternatifleri ile bir yandan Türkiye’nin muharip savaş uçaklarına yeni kabiliyetler sağlarken, diğer yandan da insansız hava araçlarına (İHA) hava-hava angajman yeteneği sağlayarak hava muharebelerinin geleceğini şekillendireceği ifade edildi. Şu ana dek F-16 Özgür, Akıncı İHA ve Bayraktar Kızılelma gibi çeşitli platformlarda uçuşlar gerçekleştiren ve yeteneklerini sergileyen Murad 100-A AESA Burun Radarı’nın ANKA-III ve diğer çeşitli platformlara da entegrasyonu için çalışmaların süreceği öğrenildi.