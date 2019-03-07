Milyonları ilgilendiriyor! Bankalar kesenin ağzını açtı

Yeni yılla birlikte daha fazla müşteriyi bünyesine katmayı hedefleyen bankalar promosyon yarışına girdi. Kimi bankalar, yeni müşteriler kazanmak için kredilere özel faiz imkanı sunarken, kimileri de emeklileri düşünerek ücretsiz tıbbi destek ve ambulans gibi hizmetler veriyor.

Bankalar, emeklileri 'en gözde müşteri'si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardı. Buna ilave olarak ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor. Ayrıca bir emekli yakınını getirene yüzer lira daha promosyon veriliyor.

Bin TL'nin üzerine çıkıyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara, bildirdikleri adrese paraları teslim ediliyor. Bankalar, 13 milyon emeklinin yanı sıra kamu personelini de bünyesine katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Emekliler için ayrı, çalışanlar için ayrı stratejiler belirleyen bankalar, çalışanlara için yüksek promosyon kozunu kullanıyor. Kamu kurumlarıyla birbiri ardına sözleşme imzalayan bankalar, peşin veya iki taksitte olmak üzere bin liranın üzerinde promosyon veriyor.

Şuana kadarki en yüksek promosyon

Bankaların kamu kurumlarıyla sözleşme imzalama yarışı promosyonları artırdı. İlk olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3 yıllık için 2 bin 700 liraya imza atarken, rekor devlet üniversitesinden geldi. Bir özel banka ile sözleşme imzalayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 251 personeli için 3 bin 130 TL promosyon ödemesi alacak. Promosyonlar çalışanlara peşin olarak verilirken, imzalanan anlaşmanın şimdiye kadarki en yüksek promosyon olduğu belirtiliyor.