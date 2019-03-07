0553 313 94 23

Milyonları ilgilendiriyor! Bankalar kesenin ağzını açtı

Bankalar, emeklileri 'en gözde müşteri'si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:31
Milyonları ilgilendiriyor! Bankalar kesenin ağzını açtı

Yeni yılla birlikte daha fazla müşteriyi bünyesine katmayı hedefleyen bankalar promosyon yarışına girdi. Kimi bankalar, yeni müşteriler kazanmak için kredilere özel faiz imkanı sunarken, kimileri de emeklileri düşünerek ücretsiz tıbbi destek ve ambulans gibi hizmetler veriyor.

Bankalar, emeklileri 'en gözde müşteri'si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkardı. Buna ilave olarak ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor. Ayrıca bir emekli yakınını getirene yüzer lira daha promosyon veriliyor.

Bin TL'nin üzerine çıkıyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara, bildirdikleri adrese paraları teslim ediliyor. Bankalar, 13 milyon emeklinin yanı sıra kamu personelini de bünyesine katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Emekliler için ayrı, çalışanlar için ayrı stratejiler belirleyen bankalar, çalışanlara için yüksek promosyon kozunu kullanıyor. Kamu kurumlarıyla birbiri ardına sözleşme imzalayan bankalar, peşin veya iki taksitte olmak üzere bin liranın üzerinde promosyon veriyor.

Şuana kadarki en yüksek promosyon

Bankaların kamu kurumlarıyla sözleşme imzalama yarışı promosyonları artırdı. İlk olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3 yıllık için 2 bin 700 liraya imza atarken, rekor devlet üniversitesinden geldi. Bir özel banka ile sözleşme imzalayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 251 personeli için 3 bin 130 TL promosyon ödemesi alacak. Promosyonlar çalışanlara peşin olarak verilirken, imzalanan anlaşmanın şimdiye kadarki en yüksek promosyon olduğu belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:31
  1. Kahramanmaraş
  2. HABERLER
  3. ş Sütçü İmam Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    1. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    2. "Yapay resifler, bolluk bereket..
    3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8..
    4. Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı..
    5. Altının kilogramı 225 bin 350 liraya..
    6. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    7. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    8. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    9. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    10. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    11. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    12. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    13. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    14. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    15. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    16. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    17. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    18. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    19. Döviz kurları
    20. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    21. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    22. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    23. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    24. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    25. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    26. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    27. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    28. Milli satranç sporcusu vefat etti
    29. Bakan tarih verdi: YHT Halkalı'ya..
    30. Kapıları açık şekilde seyreden araç..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı