Milyonları ilgilendiren yeni dönem başlıyor! Her vatandaşa artık zorunlu

Kamu ve özel sektörde binlerce tona ulaşan kâğıt masrafının ortadan kaldırılması hedeflendi. Bu kapsamda harekete geçildi. Yeni kanun teklifi hazırlanıyor. 22 maddelik teklifle tüm vatandaşlara elektronik tebligat adresi alma mecburiyeti geliyor. Kanun teklifinin Meclis gündemine alınması bekleniyor. Yeni kanun teklifiyle Tebligat Kanunu’nda değişikliğe gidilecek.

Bütün vatandaşlara yönelik elektronik tebligat adresi alma mecburiyetinin getirilmesiyle dava ve cevap dilekçeleri ile icra takiplerinde elektronik tebligat adresi bildirme zorunlu olacak.

HEDEF, KAMUDA YILLIK TASARRUFUN 30 MİLYAR TL OLMASI

Böylece kamunun ve özel sektörün binlerce tona ulaşan kâğıt masrafı da ortadan kalkacak. Uygulamanın devreye alınmasıyla kamunun yıllık tasarrufunun 30 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Elektronik tebligat uygulaması, bütün kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Bu uygulamanın herkes için daha kolay erişilebilir hâle getirilmesi sağlanacak.

E-tebligat sistemi ile 2019’dan bu yana 189 bin 324 ağaç kesilmekten kurtarılarak 11 bin 137 ton kâğıt tasarruf edildi. 2025’te yaklaşık 12,4 milyon kişi e-tebligat sistemini kullandı.

Toplamda 51,7 milyon elektronik tebligat yapıldığı ve sistem genelinde bugüne kadar 247 milyon belge elektronik ortamda iletildi.