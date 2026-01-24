Beyaz Saray'ın resmi hesabı paylaştı! Katil Amerika’nın bitmek bilmeyen iştahı!

Afganistan’da 20 yıl boyunca taş üstünde taş bırakmayıp milyonlarca Müslüman’ın kanına giren, Irak’ı "demokrasi" yalanıyla işgal edip harabeye çeviren katil sürüsünün başındaki Donald Trump, şimdi de Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı "satın alma" küstahlığıyla dünya gündemini işgal ediyor.

Geçmişi soykırım ve işgallerle dolu olan Washington yönetimi, stratejik çıkarları uğruna Grönland halkına rüşvet gibi "kişi başı 1 milyon dolar" teklif ederek egemenlik haklarını gasp etmeye yelteniyor.

Beyaz Saray’ın resmi hesaplarından paylaşılan ve kutup ayılarının diyarında gülünç bir şekilde penguen görselleriyle süslenen sahte propaganda afişleri, aslında bu barbar zihniyetin hedef aldığı topraklara ne kadar yabancı ve sadece "mülk" gözüyle baktığının en büyük kanıtı oldu.