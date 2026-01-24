Başakşehir kan gölüne döndü! O dev aracın altında kalan genç sürücüden acı haber!

  • İSTANBUL
İstanbul’un Başakşehir ilçesi, dün gece saatlerinde meydana gelen ve yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Güvercintepe Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek dev bir yolcu otobüsünün altına girdi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine adeta ekipler yağarken, caddede can pazarı yaşandı.

Feci kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu otobüsünün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

 

KAZA SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Abdulkadir Yıldırım'ın otobüsün altında kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsün altına sıkışan motosiklet sürücüsünün kurtarılmayı beklediği anlar yer aldı.

