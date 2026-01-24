Kaz Gölü’nde kartpostallık görüntüler
Tokat'ın doğal güzelliklerinden Kaz Gölü buz tutarak beyaza bürünürken, dronla görüntülenen kış manzarası görsel şölen sundu.
Tokat'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa harikası Kaz Gölü beyaza büründü.
Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüzeyi buzla kaplanan göl, kış manzarasıyla görsel şölen sundu.
Kar yağışı sonrası sazlık alanları, yürüyüş yolları ve gözetleme kuleleriyle dikkat çeken Kaz Gölü, kış mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne serdi.
Beyaz örtüyle kaplanan göl ve çevresi yağlı tabloları andıran görseller oluşturdu.
Kaz Gölü'nün kış manzarası dron ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, buz tutan göl yüzeyi, karla kaplanan sazlık alanlar ve çevredeki tarım arazileri ön plana çıktı.
Sessizliği ve doğallığıyla dikkat çeken göl, kış aylarında da doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.
Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü, 16 Haziran 2021 tarihinde yürütülen proje çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen gölde, sosyal alanların oluşturulmasına yönelik başlatılan çalışmaların 2021 yılının Kasım ayında tamamlanması hedefleniyordu.
Ancak pandemi süreci ve 6 Şubat depremleri nedeniyle çalışmalar tamamlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla yeniden başlatılan projenin yaklaşık 25 milyon TL'ye mal olduğu öğrenildi. Proje tamamlandığında Kaz Gölü'nde yürüyüş ve bisiklet yolları, kır lokantası, gün batımı terası ve mescit yer alacak. Yenileme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve gölün ziyaretçilere ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.
