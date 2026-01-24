Kaz Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Ancak pandemi süreci ve 6 Şubat depremleri nedeniyle çalışmalar tamamlanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla yeniden başlatılan projenin yaklaşık 25 milyon TL'ye mal olduğu öğrenildi. Proje tamamlandığında Kaz Gölü'nde yürüyüş ve bisiklet yolları, kır lokantası, gün batımı terası ve mescit yer alacak. Yenileme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve gölün ziyaretçilere ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.