Gazze çamur ve soğuğa terk edildi!

Gazze’de yüz binlerce insan, dondurucu soğukların ve şiddetli yağışların insafına terk edilmiş vaziyette, ölümle burun buruna bir hayatta kalma savaşı veriyor.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, sahadaki vahameti aktardı. Yüz binlerce Filistinli, 'geçici bölge' adı verilen sefalet kamplarında, korumasız bir şekilde dondurucu soğuk ve yağmurla boğuşuyor. Şiddetli rüzgarlar, ailelerin sığınmaya çalıştığı yüzlerce çadırı paramparça etti. Zaten yıpranmış ve delik deşik olmuş bu bez parçaları, insanları hayatta tutmaya yetmiyor. Geçici yamalarla günü kurtarmaya çalışan aileler için acil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmaması, yaşanan insani yıkımı daha da derinleştiriyor.

İnsani yardım adı altında Gazze’ye ulaştırılan malzemeler ise okyanusta bir damla bile değil. 2023’ten bu yana ilk kez, UNICEF tarafından bölgeye sadece 5 bin adet oyuncak ve kırtasiye seti sokulabildi. Farhan Haq, acı gerçeği şu sözlerle vurguladı: "İki yılı aşkın süredir çocuklar kalem, defter, silgi ve boya görmedi." İsrail’in uyguladığı acımasız kısıtlamalar, çocukların en temel eğitim haklarından mahrum kalmasına ve bir neslin cehalete sürüklenmesine sebep oldu. BM, bu utanç verici kısıtlamaların kaldırılması için çağrılarını yinelese de sahadaki yoksunluk tüm şiddetiyle sürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da ise Filistinliler üzerindeki baskı mekanizmaları hayatı felç etti. İsrail, El Halil (Hebron) şehrinde 19 Ocak’ta başlattığı ve yaklaşık 25 bin Filistinliyi evlerine hapseden sokağa çıkma yasağını bugün kaldırdı. Günler süren bu abluka, binlerce insanın gıdaya, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişiminin tamamen kesilmesine sebep oldu.