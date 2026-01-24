Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!

ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiği iddiaları, sahadaki dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin kapısını araladı. Amerikan basınına göre oluşacak boşluğu Suriye ordusu dolduracak. Bu gelişme, Türkiye’nin yıllardır savunduğu “Suriye’de tek devlet, tek ordu” stratejisinin güçlenmesi olarak yorumlanıyor.

ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiğine yönelik iddialar, bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek yeni bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre, oluşacak boşluğu Suriye ordusu dolduracak. Bu gelişmenin, Türkiye’nin uzun süredir savunduğu “Suriye’de tek devlet, tek ordu” vizyonunu güçlendireceği belirtiliyor.

ABD ÇEKİLMEYİ MASAYA YATIRDI

The Wall Street Journal’ın (WSJ), ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonların ardından ülkedeki askeri varlığının sürdürülebilirliğini sorgulamaya başladı. Haberde, ABD’nin Suriye’deki askerlerini tamamen çekmeyi ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

BOŞLUĞU SURİYE ORDUSU DOLDURACAK

ABD’nin çekilmesi halinde doğacak güvenlik boşluğunun, terör örgütlerine karşı sahada gücünü kanıtlayan Suriye ordusu tarafından doldurulacağı vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu adım, Suriye’nin üniter yapısını güçlendirirken, Ankara’nın savunduğu “tek merkezden yönetilen güçlü devlet” modeline de uyum sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİSİYLE UYUMLU

Yorumlarda, ABD’nin geri çekilmesinin ardından YPG/SDG’nin alan kaybetmesiyle birlikte, Suriye’de çok başlı yapının sona ereceği ve merkezi otoritenin güçleneceği ifade ediliyor. Bu sürecin, Türkiye’nin yıllardır dile getirdiği “tek devlet, tek ordu” yaklaşımının sahada karşılık bulması anlamına geldiği belirtiliyor.

ABD’Lİ AKADEMİSYENDEN ERDOĞAN YORUMU

BBC’ye konuşan Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Prof. Joshua Landis, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi. Landis, bölgedeki güç dengelerinin Türkiye’nin lehine değiştiğine dikkat çekti.

“DEAŞ” GEREKÇESİ DE ZAYIFLADI

ABD’li yetkililer, YPG/SDG’nin tamamen etkisiz hale getirilmesi durumunda Amerikan ordusunun Suriye’de kalması için bir gerekçe kalmayacağı görüşünde. Bu durum, Washington’un yıllardır öne sürdüğü “DEAŞ’la mücadele” argümanının da geçerliliğini yitirdiğini ortaya koyuyor.

ABD’NİN SURİYE’DE YAKLAŞIK 1000 ASKERİ VAR

WSJ’ye göre, Suriye’de halen yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunuyor. Özellikle DEAŞ mensuplarının tutulduğu gözaltı merkezleri ve kampların geleceği, çekilme sürecinde ABD’nin en büyük endişe kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

GÖZALTINDAKİ BİNLERCE KİŞİ IRAK’A NAKLEDİLİYOR

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, gözaltı tesislerinde bulunan yaklaşık 9 bin kişiden 7 bini Irak’a nakledilmeye başlandı. Bu tesislerin büyük bölümünün, kuzeydoğuda YPG/SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde yer aldığı belirtiliyor.

10 YILI AŞAN ABD OPERASYONLARI SONA EREBİLİR

ABD’nin çekilme kararını hayata geçirmesi halinde, Barack Obama döneminde başlayan ve 10 yılı aşkın süredir devam eden Amerikan askeri operasyonlarının sona ereceği ifade ediliyor.

HALEP’TE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

YPG/SDG işgalinden kurtarılan Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hayatın her geçen gün normale döndüğü bildiriliyor. Bölge sakinleri, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte hizmetlerin yeniden başladığını dile getiriyor.

“GÜVENLİK SAĞLANDI, ÇOK MUTLUYUZ”

Şeyh Maksud Mahallesi sakini Duha Salahaddin Ammuri, “Yeniden bölgemizle bütünleşmekten çok mutluyuz” derken, Veys Halil Mahmud ise “Şimdi güvenlik sağlandı, hizmetler geliyor. Daha da iyi olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi’nin devlet güçleri tarafından teslim alındığını açıkladı. Bu gelişme, merkezi otoritenin sahadaki hakimiyetini güçlendiren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.