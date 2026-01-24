Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Saat 00:24'te meydana gelen deprem yerin 11.04 kilometre altında oluştu. Depremin enlemi 39.19139 kuzey, boylamı ise 28.29083 doğu olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir" diye yazan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.