  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray'ın resmi hesabı paylaştı! Katil Amerika’nın bitmek bilmeyen iştahı! Gazze çamur ve soğuğa terk edildi! Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak! Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı Tel Aviv'de büyük panik: Türkiye bizi kuşatacak AK Parti’den Özel’in skandal ‘Suriye’ açıklamasına tepki: Meseleyi yine yarım anlamış! Dolandırıcıların yeni hedefi yatırımcılar Marka ve patent tuzağı Gök deliniyor, fırtına kapıda! Meteoroloji'den kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı adımınızı atmayın! ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi
Dünya Başkentte tarihi karar: Et reklamları yasaklandı
Dünya

Başkentte tarihi karar: Et reklamları yasaklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkentte tarihi karar: Et reklamları yasaklandı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, çevre ve halk sağlığı politikaları kapsamında kamuya açık alanlarda et reklamlarını yasaklama kararı aldı. Dünyada bu yönde adım atan ilk başkent olan Amsterdam, kararla birlikte daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

Amsterdam Belediye Meclisi’nde 45 üyeden 27’sinin oyuyla et reklamları kent genelinde yasaklandı.

Hayvanlar Partisi ve Yeşil/Sol Parti’nin ortak teklifiyle yasalaşan düzenlemenin 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Uygulama, 2022’de et reklamlarını yasaklayan Haarlem’in ardından geldi. Haarlem’in adımı, birçok Hollanda kentinde benzer düzenlemelere ilham verirken, Amsterdam bu yasağı hayata geçiren üçüncü şehir oldu.

Yetkililer, gıda sistemindeki karbon emisyonlarının büyük bölümünün et üretiminden kaynaklandığına dikkat çekerek, kararın kentin 2050 yılına kadar beslenmede yüzde 50 oranında bitki bazlı gıdaya geçme hedefini desteklediğini vurguladı.

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası
99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

Dünya

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı
Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

Dünya

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23