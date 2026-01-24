  • İSTANBUL
Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!
DHA Giriş Tarihi:

Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!

OSMANİYE’de otomobiliyle drift yaparken 2 kişiye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

#1
Foto - Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!

Olay, dün akşam Kuzey Çevre Yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Kavga sonrası otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve 2 kişiye çarparak yaralayan sürücü kaçtı.

#2
Foto - Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!

Bu anları cep telefonuyla görüntüleyenler sanal medyada paylaştı.

#3
Foto - Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçerek araç ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.

#4
Foto - Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!

Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye; sürücü belgesiz araç kullanma, drift atma, aracı ters yönde sürme ve makas atma, dur ikazına uymama, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma maddelerinden cezai işlem uygulandı.

#5
Foto - Alkollü sürücü fena enselendi: Tek suçu sarhoşken araç kullanmak değil!

Araç ise trafikten menedildi.

