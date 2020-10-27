Milyonları ilgilendiren gelişme

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 31 Ekim tarihinde sona eriyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk soayal medya hesabından kararı duyurarak "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.