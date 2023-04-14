Milyonlarca yolcu kapasiteli en büyük üçüncü Meksikalı havayolu şirketi resmen iflas etti! Karar böyle ilan edildi

Meksikalı Interjet’in Resmen İflas Ettiği Açıklandı

Faaliyetlerine son vermesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, Meksikalı havayolu şirketi Interjet’in Pazartesi günü resmen iflas ettiği ilan edildi ve şirket tarihine resmi bir son verildi. Yargıç, şirketin eski çalışanlarına olan borçlarının ödenmesi için Interjet’in varlıklarının satılmasına karar verdi.

Interjet resmen sona erdi!

Son sahipleri tarafından yapılan sayısız yanlış duyuruya rağmen kimse Interjet’in küllerinden doğmasını beklemiyordu. Meksikalı havayolu şirketi, COVID-19 pandemisinin daha da kötüleştirdiği uzun süreli bir mali krizin ardından Aralık 2020’de faaliyetlerini durdurdu. O dönemde Volaris ve Grupo Aeromexico’nun ardından ülkenin en büyük üçüncü havayolu şirketiydi. Interjet, başta Viva Aerobus ve Volaris olmak üzere diğer şirketlerin başarıyla ele geçirdiği yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli bir pazarı terk etti.

Geçen yıl Ağustos ayında Interjet resmen Meksika iflas sürecine girdi. Dün Meksikalı bir yargıç Interjet’in iflasını resmen açıkladı. Eski çalışanlarına ve diğer alacaklılara olan borçların ödenmesi için şirketin varlıklarının satılmasına karar verildi. Bununla birlikte uzmanlar, satıştan elde edilecek miktarın gerçekte sahip olunan borcu ödemeye yetmeyeceğini belirttiler. Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre Interjet’in yaklaşık 1.4 milyar Meksika pesosu (bugünkü kurla yaklaşık 80 milyon dolar) borcu vardı.

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