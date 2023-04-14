Milyonlarca yolcu kapasiteli en büyük üçüncü Meksikalı havayolu şirketi resmen iflas etti! Karar böyle ilan edildi
İflas dalgası dünyada sürüyor. Silicon Valley Bank (SVB) ani bir çöküşle iflas etti. SVB, 2008'deki küresel mali krizden bu yana iflas eden en büyük banka oldu. Bankanın iflası, New York borsasında düşüşe neden oldu.diğer yandan alman firmaların iflas haberleri geldi. En son haber ise Meksika'dan. Meksika'da dev şirket resmen iflas ettiğini duyurdu!
Meksikalı Interjet’in Resmen İflas Ettiği Açıklandı
Faaliyetlerine son vermesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, Meksikalı havayolu şirketi Interjet’in Pazartesi günü resmen iflas ettiği ilan edildi ve şirket tarihine resmi bir son verildi. Yargıç, şirketin eski çalışanlarına olan borçlarının ödenmesi için Interjet’in varlıklarının satılmasına karar verdi.
Interjet resmen sona erdi!
Son sahipleri tarafından yapılan sayısız yanlış duyuruya rağmen kimse Interjet’in küllerinden doğmasını beklemiyordu. Meksikalı havayolu şirketi, COVID-19 pandemisinin daha da kötüleştirdiği uzun süreli bir mali krizin ardından Aralık 2020’de faaliyetlerini durdurdu. O dönemde Volaris ve Grupo Aeromexico’nun ardından ülkenin en büyük üçüncü havayolu şirketiydi. Interjet, başta Viva Aerobus ve Volaris olmak üzere diğer şirketlerin başarıyla ele geçirdiği yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli bir pazarı terk etti.
Geçen yıl Ağustos ayında Interjet resmen Meksika iflas sürecine girdi. Dün Meksikalı bir yargıç Interjet’in iflasını resmen açıkladı. Eski çalışanlarına ve diğer alacaklılara olan borçların ödenmesi için şirketin varlıklarının satılmasına karar verildi. Bununla birlikte uzmanlar, satıştan elde edilecek miktarın gerçekte sahip olunan borcu ödemeye yetmeyeceğini belirttiler. Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre Interjet’in yaklaşık 1.4 milyar Meksika pesosu (bugünkü kurla yaklaşık 80 milyon dolar) borcu vardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO