0553 313 94 23

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 2019'da zam olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sigorta şirketlerine gönderilen yazıda, 2019 Ocak ayında trafik sigortası fiyatlarında bir artış olmayacağı duyuruldu. Bakanlık yazısında aynı zamanda trafik sigortası teminat limitlerinde değişiklik olmayacağı belirtildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:04
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 2019'da zam olmayacak

Yeni yılda trafik sigorta primlerinde artış olmayacak Hazine Müsteşarlığı, Ocak 2019’da trafik sigorta primlerinde artış olmayacağını duyurdu.

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilindiği gibi 2017'nin Nisan ayında yapılan düzenlemeyle zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına geçildi. Böylece il bazında, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişlerine bakılarak sigorta primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tavan fiyatlar üzerinden hesaplanmaya başlandı. Sigortacıları zarardan korumak amacıyla da sigortacılara azami primleri her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerine gönderdiği 2019 yılına ait duyuruda, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadığı enflasyon ayarlaması da olmadığını bildirdi.”

Bakanlık, sigorta primlerinde artış yapmamakla birlikte sigortanın teminat limitlerini de artırmazken, gelecek yılın maddi ve bedeni tazminat limitlerinin 2018 yılında olduğu gibi devam edeceğini vurguladı.

Trafik sigortalarında olduğu gibi yangın sigortalarında da (işyeri, konut sigortaları) geçen seneye göre enflasyona bağlı bir artış yaşanmazken, özellikle son dönemlerde yangınların artmasına rağmen fiyatlarda ciddi artışlar görülmedi.

Çağatay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trafik poliçelerine baktığımızda parça fiyatlarının artışından ve döviz kurlarındaki artışlardan dolayı sigorta şirketleri geçen seneye oranla primlerde artışlar öngörmekteydi. Kurlardaki artışlar parça fiyatlarını da etkilemiş trafik ve kasko sigortalarındaki hasar maliyetleri artırmıştır.

“Diğer tarafta zorunlu olmayan kasko poliçelerinde prim ayarlamaları beklenmektedir. Rekabetten dolayı sigorta şirketlerinin primleri makul düzeyde tutacağına inanıyoruz. Bilinçli sigortalı tüketici artık araştırma yaptıktan sonra, birçok şirketten fiyat alarak poliçe düzenlettirmektedir.”

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:04
  1. Trafik sigortası fiyatları
  2. Trafik sigorta teminat primleri
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa
    1. HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa
    2. Türkiye'den Avusturya'nın Sembol..
    3. PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele..
    4. İstanbul'da kar tedbirleri
    5. Tarihi eser ve gök taşı satmaya..
    6. Erzurum'da terör operasyonu
    7. Kışın sıcak suyu severiz ama, çok..
    8. Boluspor, Altınordu maçına odaklandı
    9. Lonca Girişimcilik Merkezi 11 startup..
    10. ENCoin, kart puanını uçak biletine..
    11. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup..
    12. Kadın cezaevi inşaatından bakır çalan..
    13. Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel..
    14. FETÖ sanığına hapis cezası
    15. Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    16. Türk Kızılayı Derneği: "Milletimiz ve..
    17. Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte iki..
    18. ByLock kullanıcısı sanık,..
    19. Uludağ'da kar kalınlığı 44 santime..
    20. HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?