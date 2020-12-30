Milyonlarca öğrenciyi rencide eden şu konuşana bak! Bu nasıl ikiyüzlülük!
Akit TV'ye verilen haksız cezayı az bulan ve "Söz konusu yayındaki ifade, milyonlarca üniversiteli gencin ailesini rencide etti" ifadesinde bulunan CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, yıllar önce milyonlarca başörtülü öğrenciyi hedef alarak ailelerini rencide etmişti. İkiyüzlülük sergileyen ifadeler kullanan Taşçı, "Şu konuşana bakın, bu nasıl ikiyüzlülük" dedirtti.
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CHP kontenjanlı RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Akit TV'ye verilen haksız cezayı az bularak karara muhalefet şerhi koydu.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu’nun çarpıtılan konuşması üzerinden RTÜK'ten Akit TV'ye haksız bir ceza geldi. Akit TV'ye verilen haksız cezayı beğenmeyerek itiraz eden CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, karara muhalefet şerhi koydu.
Laikçi yandaş medyaya açıklamada bulunan Taşçı, "Bu karara, yayında kullanılan söylemin ağırlığı, söz konusu kişinin söylemindeki ısrarı, söyleyenin unvanı ve dile getirildiği mecra ile verilen cezanın orantısızlığı nedeniyle muhalefet şerhi koydum" dedi.
Ayrıca Taşçı, "Söz konusu yayındaki “fuhuş evleri” ifadesi, milyonlarca üniversiteli genci hedef alması, ailelerini rencide etmesi nedeniyle toplumun tüm kesiminde infial yaratmıştır." ifadelesiyle insanların aklıyda dalga geçti.
Milyonlarca başörtülü öğrenci, öğrenci değil miydi?
Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabirlik yapan İlhan Taşçı, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de, milyonlarca aileyi rencide etti.
Muhabirliği döneminde İslam’a ve özellikle başörtüsüne karşı tutumuyla dikkat çeken Taşçı, başörtülü öğrencilere ve dini değerlerimize saldırdığı birçok habere imza attı.