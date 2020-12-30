  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milyonlarca öğrenciyi rencide eden şu konuşana bak! Bu nasıl ikiyüzlülük!
Gündem

Milyonlarca öğrenciyi rencide eden şu konuşana bak! Bu nasıl ikiyüzlülük!

Akit TV'ye verilen haksız cezayı az bulan ve "Söz konusu yayındaki ifade, milyonlarca üniversiteli gencin ailesini rencide etti" ifadesinde bulunan CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, yıllar önce milyonlarca başörtülü öğrenciyi hedef alarak ailelerini rencide etmişti. İkiyüzlülük sergileyen ifadeler kullanan Taşçı, "Şu konuşana bakın, bu nasıl ikiyüzlülük" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:19:00 -
Milyonlarca öğrenciyi rencide eden şu konuşana bak! Bu nasıl ikiyüzlülük!

 yeniakit.com.tr 

CHP kontenjanlı RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Akit TV'ye verilen haksız cezayı az bularak karara muhalefet şerhi koydu.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu’nun çarpıtılan konuşması üzerinden RTÜK'ten Akit TV'ye haksız bir ceza geldi. Akit TV'ye verilen haksız cezayı beğenmeyerek itiraz eden CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, karara muhalefet şerhi koydu.

Laikçi yandaş medyaya açıklamada bulunan Taşçı, "Bu karara, yayında kullanılan söylemin ağırlığı, söz konusu kişinin söylemindeki ısrarı, söyleyenin unvanı ve dile getirildiği mecra ile verilen cezanın orantısızlığı nedeniyle muhalefet şerhi koydum" dedi.

Ayrıca Taşçı, "Söz konusu yayındaki “fuhuş evleri” ifadesi, milyonlarca üniversiteli genci hedef alması, ailelerini rencide etmesi nedeniyle toplumun tüm kesiminde infial yaratmıştır." ifadelesiyle insanların aklıyda dalga geçti.

Milyonlarca başörtülü öğrenci, öğrenci değil miydi?

Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabirlik yapan İlhan Taşçı, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de, milyonlarca aileyi rencide etti.

Muhabirliği döneminde İslam’a ve özellikle başörtüsüne karşı tutumuyla dikkat çeken Taşçı, başörtülü öğrencilere ve dini değerlerimize saldırdığı birçok habere imza attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay
Sağlık

Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Çin'den bu sabah Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının üzerindeki Türkçe mesaj dikkat çekti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay