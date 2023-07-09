Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! İlk ders zili tarihi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi belli oldu. İlk ders zili 11 Eylül'de çalacak." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi açıkladı.
Buna göre;
İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
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