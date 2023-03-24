Milyonlarca Müslümanı katleden ABD: 'Zulme uğrayan Müslümanlarla...'

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Joe Biden tebrik mesajında Müslümanlarla dayanışma içerisinde olduklarını savundu.

Biden tarafından yayımlanan mesajda, "ABD'nin, ortaklarıyla birlikte, Çin'deki Uygurlar, Burma'daki Arakanlılar ve dünya genelinde zulümle karşı karşıya olan diğer Müslüman topluluklarla dayanışma içinde olduğu" ifadesi yer aldı.

"ABD'nin ayrıca bu kutsal dönemde zorluklarla karşı karşıya olan Müslüman toplumlarla desteğini yeniden teyit ettiğini" belirten Biden, "yakın zamanda çeşitli doğal felaketlerle yüzleşen Türkiye, Suriye ve Pakistan halklarının yanında olmaya devam edeceklerini" ifade etti.

Biden'ın yaptığı açıklamaların aksine ABD, İslam coğrafyasında çok sayıda katliam ve ihlale imza atmasıyla dikkat çekiyor.

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1948'de kurulduğu günden bu yana İsrail'e desteğini sürdüren ABD, bunun yanı sıra başta Afganistan ve Irak olmak üzere birçok Müslüman ülkede uzun süreli savaşlara dahil oldu.

ABD'nin Afganistan, Irak, Yemen, Somali ve Suriye başta olmak üzere İslam coğrafyalarında milyonlarca Müslümanın ölümünden, işkence görmesinden ve çeşitli ihlallere maruz kalmasından sorumlu olduğu biliniyor.

Doğrudan saldırılarının yanı sıra ABD, bölgede Müslüman halklara karşı ihlalleriyle tanınan Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yemen gibi ülkelerin rejimlerine de destek oluyor.

Kaynak: Mepa News