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Ekonomi Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam oranında: En düşük maaş 33 bin liraya yaklaşabilir
Ekonomi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam oranında: En düşük maaş 33 bin liraya yaklaşabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-16 10:33:00 -
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam oranında: En düşük maaş 33 bin liraya yaklaşabilir

Toplu sözleşmede belirlenecek olası zam oranlarına göre ocak ayındaki memur ve emekli maaşlarına zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak. Bu durumda ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL olacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamunun zam teklifini 2024 yılının ilk yarısında yüzde 14, 2. yarısında yüzde 9; 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında yüzde 5 olarak açıkladı.

Kritik tarih 22 Ağustos

Habertürk'te yer alan habere göre, görüşme sürecinde hükümetin maaş zammı teklifini revize etmesi bekleniyor. Hükümetin nihai teklifi 22 Ağustos’ta belli olacak. Bu tarihte uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek. Hakem kurulunun 31 Ağustos’a kadar vereceği karar nihai karar olacak.

Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek.

Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak. Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak tahmin etti. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması halinde temmuz – aralık döneminde enflasyon yüzde 31.91 olacak. Bu durumda yüzde 24.44’lük enflasyon farkı doğacak.
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Peki, ocak ayında maaş zamları ne olacak?

Memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam

Ocak ayında memurlara öncelikle yüzde 24.44 oranındaki enflasyon farkı verilecek. Toplu sözleşme zammı, hükümetin ilk teklifindeki gibi yüzde 14 olursa enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarına yüzde 41.9 oranında zam yapılacak.

Hükümetin toplu sözleşme zammı teklifi ocak ayı için yüzde 20 olarak revize edilirse memur maaş zammı enflasyon farkıyla yüzde 49.3 olacak. Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminini aşarsa, maaş zamları da bu oranların üzerine çıkacak.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 14’lük toplu sözleşme zammı verilmesi durumunda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 31.200 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 28.915 liraya çıkacak. Yüzde 20’lik toplu sözleşme zammında ise aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 32.871 TL, bekâr en düşük memur maaşı da 30.423 TL olacak.

Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?

Emekli memurların maaşları ocak ayında çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı yüzde 14 toplu sözleşme zammında 14.014 TL, yüzde 20 toplu sözleşme zammında ise 14.745 TL olacak. Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik yılsonu enflasyon tahmini tutarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 31.91 oranında zam yapılacak.

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Yorumlar

cuma aktaş

Bu nasıl bir gerizekalılıktır anlamadım. bu gerizekalılar maaşlara zam yapıyor evsahipleri ve marketler zamdan daha fazla zam yapıyor. zam rahatlatmıyor aksine maaşlara zam geldikçe diğer zamlardan dolayı hayat yaşanmaz oluyor. maaşlara zam yapmak yerine zamma neden olan unsurlara el atsaydınız bre beyinsizler ülkede sorun kalmazdı. yok böyle bir embesillik, yok böyle bir geri zekalılık ayrıca memur asgari ücretlinin 3 katı oldu  bu nasıl bir adaletsizliktir.

Ofli

Memurlarin çoğu o maaşlari hak etmiyor çoğu işini doğru dürüst yapmiyor hazir dan para kazaniyor ve bu hükümet bu maaşlari böyle yükselttiği müttetce hiç bir zaman zamlarin önünü alamayacak bu zamlar böyle devam ettikcede ne oluyor ise fakire oluyor devlet memurlari şimartiliyor asgari ücretli gariban aza tahammül yanliş kararlar AKP kendini bitiriyor böyle devam ettikçe memur zamlari solcularin yani AKP nin düşmanlarinin cebine konan paradir benim bu sene izinde gördüğüm ülkemde şikayetçi olanlar sosyete kesim alişveriş ve he tarafi dolduranlar yine onlar
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