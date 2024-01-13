Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor: Kanun teklifi için tarih belli oldu
Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak.
Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinde çalışmalar tamamlandı. Teklifin, 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.
Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.
Ayrıca SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO