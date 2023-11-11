Milyonlar aynı hatayı yapıyor! Balığın yanında sakın roka yemeyin

Balık, içerdiği bol vitamin, mineral ve omega-3 yağ asitleriyle sağlığımızı koruma altına alır. Kalp ve damar sağlığına iyi gelir, unutkanlığı önleyerek hafızayı güçlendirir ve kemik sağlığını destekler. Roka da özellikle kansızlığa iyi gelen besinlerden biridir.

Ülkemizde balığın yanında roka sıklıkla tüketilen ikililerden biridir. Ancak uzmanlar üzerine basa basa balığın yanında roka tüketilmemesini vurguluyor. Bu ikili ne yazık ki sağlığımız için vahim sonuçlar doğurabiliyor. Peki, balığın yanında neden roka yenmemeli?

İşte balıkla birlikte roka yemenin etkileri…

Vücudumuz için önemli vitamin ve mineraller arasında demir ve kalsiyum bulunur. Roka da yüksek miktarda demir içerir. Yalnızca 100 gram rokada 1,5 mg demir bulunur. Balıklar da kalsiyum açısından zengin olan şifalı besinlerden biridir.

Ancak sağlığımızı korumak ve riske atmamak adına demir ve kalsiyum içeren besinleri kesinlikle birlikte tüketmemek gerekiyor. Yani balık ve rokayı birlikte yemek tüm demir ve kalsiyum alımını sıfırlıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya’ya göre, rokada bulunan yüksek demir balıkla birlikte yendiğinde kalsiyumun emilimini azaltıyor. Özellikle kılçığıyla birlikte tüketilen küçük balıklardaki kalsiyumun vücut tarafından alınması için balığın yanında asla roka yememek gerekiyor.

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