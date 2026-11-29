Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Rize'den katılan 36 yaşındaki Azmi Coşkun, 15 Temmuz şehidi kahraman Astsubay Ömer Halisdemir sorusu karşısında anlamlı bir karar aldı. FETÖ'nün hain darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ve Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde şehit düşen Halisdemir'in kabrinin sorulduğu 300 bin liralık soruda yarışmacı tereddüt etmedi.

ÖMER HALİSDEMİR SORUSUNDA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Azmi Coşkun'un karşısına çıkan son soru 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir hakkındaydı.

Yarışmacıya 300 bin TL değerindeki "15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan hainlere ilk kurşunu sıkarak şehit düşen Ömer Halisdemir'in kabri nerededir?" sorusu yöneltildi.

Soruyu gören Coşkun, cevabından emin olmadığını belirterek yanıt vermek istemedi.

ŞEHİDİMİZE DUYDUĞU SAYGIYI DİLE GETİRDİ

Şehit Ömer Halisdemir'e duyduğu saygıyı dile getiren yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı.

"ÜZERİNDE BİR ŞANS DENENECEK SORU DEĞİL, ÇEKİLMEK İSTİYORUM"

Coşkun, kararını şu sözlerle açıkladı:

“Rahmetli Ömer Halisdemir'in bizim için kıymeti çok büyük. Ben bu sorunun cevabından emin değilim. Bu sorunun cevabı emin olmadan verilecek bir cevap değil. Üzerinde bir şans denenecek soru değil. 300 bin TL'lik soru başka bir soru olsaydı bilmeden cevap verecektim ama şu an böyle bir saygısızlık yapmayacağım. Emin olmadığım bu soruyu asla cevaplamayacağım ve çekilmek istiyorum.”

15 TEMMUZ KAHRAMANI ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir, FETÖ'nün darbe girişiminde darbeci General Semih Terzi'yi vurarak sürecin seyrini değiştirmişti.