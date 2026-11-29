atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin liralık soru, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) evlenme istatistikleriyle ilgiliydi. Yarışmada 500 bin liralık barajda yarışmacıya 2025 yılında Türkiye'de günde ortalama kaç çiftin evlendiği soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "2025'te Türkiye'de günde ortalama kaç çift evlenmiştir?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, TÜİK'in 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ve merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

2025'TE TÜRKİYE'DE GÜNDE ORTALAMA KAÇ ÇİFT EVLENMİŞTİR?

A: 50

B: 500

C: 1500s

D: 5000

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı C şıkkı: 1500. TÜİK'in açıkladığı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ne göre 2025 yılında Türkiye'de 552 bin 237 çift evlendi. Bu sayı yılın 365 gününe bölündüğünde, Türkiye'de günde ortalama yaklaşık 1513 çiftin evlendiği görülüyor.

2025'TE KAÇ ÇİFT EVLENDİ?

TÜİK'in 24 Şubat 2026'da açıkladığı verilere göre 2025 yılında evlenen çift sayısı 552 bin 237 oldu. Bu sayı, 2024 yılında 569 bin 983 olarak kaydedilmişti. Böylece evlenen çift sayısı bir yılda 17 bin 746 azaldı. Kaba evlenme hızı ise binde 6,43 olarak hesaplandı.

2025'TE KAÇ ÇİFT BOŞANDI?

2025 yılında boşanan çift sayısı 193 bin 793 oldu. Bu sayı, 2024 yılında 188 bin 963 seviyesindeydi. Böylece boşanan çift sayısı bir yılda 4 bin 830 arttı. Bu verilere göre Türkiye'de 2025 yılında günde ortalama yaklaşık 531 çift boşandı. Kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI KAÇ?

2025 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26 oldu. Erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 2,5 yıl olarak hesaplandı.

EN ÇOK EVLENİLEN VE BOŞANILAN İLLER

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli olarak kaydedildi. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,28 ile İzmir olurken, en düşük olduğu il binde 0,51 ile Hakkari oldu.

YABANCI GELİN VE DAMAT SAYISI

2025 yılında yabancı uyruklu gelin sayısı 28 bin 646 oldu. Yabancı gelinler, toplam gelinlerin yüzde 5,2'sini oluşturdu. Yabancı uyruklu damat sayısı ise 5 bin 347 olarak kaydedildi. Yabancı damatların toplam damatlar içindeki payı yüzde 1 oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada yarışmacılar, art arda doğru cevapladıkları sorularla 5 milyon liralık büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.