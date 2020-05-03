  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Milyarlarca dolar kaybeden Elon Musk'tan kafa karıştıran hamle

Attığı bir tweet nedeniyle Tesla'nın 14 milyar dolar, şahsi servetinin de 3 milyar dolar azalmasına neden olan iş insanı Elon Musk, elindeki tüm mülkleri satma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:43:00 -
Milyarlarca dolar kaybeden Elon Musk'tan kafa karıştıran hamle

Son günlerde farklı konularla gündeme gelen iş insanı Elon Musk, son olarak tüm mülklerini satacağını açıklayarak yine Twitter'ın gündemine oturdu.

"Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyleyen Musk, kendisine ait herhangi bir evi olmayacağını belirtti.

Musk, mülklerinin satışında tek istisna olarak ise Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evi "yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişiklik yapılamaması" şartıyla satacağını belirtti.

Bu tweet işleri değiştirdi... Elon Musk milyarlarca dolar kaybetti
Bu tweet işleri değiştirdi... Elon Musk milyarlarca dolar kaybetti

Ekonomi

Bu tweet işleri değiştirdi... Elon Musk milyarlarca dolar kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı