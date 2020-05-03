Milyarlarca dolar kaybeden Elon Musk'tan kafa karıştıran hamle

Son günlerde farklı konularla gündeme gelen iş insanı Elon Musk, son olarak tüm mülklerini satacağını açıklayarak yine Twitter'ın gündemine oturdu.

"Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyleyen Musk, kendisine ait herhangi bir evi olmayacağını belirtti.

Musk, mülklerinin satışında tek istisna olarak ise Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evi "yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişiklik yapılamaması" şartıyla satacağını belirtti.