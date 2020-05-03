Milyarlarca dolar kaybeden Elon Musk'tan kafa karıştıran hamle
Attığı bir tweet nedeniyle Tesla'nın 14 milyar dolar, şahsi servetinin de 3 milyar dolar azalmasına neden olan iş insanı Elon Musk, elindeki tüm mülkleri satma kararı aldı.
Son günlerde farklı konularla gündeme gelen iş insanı Elon Musk, son olarak tüm mülklerini satacağını açıklayarak yine Twitter'ın gündemine oturdu.
"Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyleyen Musk, kendisine ait herhangi bir evi olmayacağını belirtti.
Musk, mülklerinin satışında tek istisna olarak ise Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evi "yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişiklik yapılamaması" şartıyla satacağını belirtti.