Milyar dolarlık şirketler çıkaracak

Akit Ekonomi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirket olarak girişimci adedini arttırmak için önemli adımlar attıklarını anlattı. PİLOT adlı programla her yıl 20’ye yakın projeyi desteklediklerini aktaran Önal, “TT Ventures’la da büyüme aşamasına gelen girişimcilerin hedeflerini tutturmalarına katkıda bulunuyoruz. Enerji ve eğitim alanlarında yatırım yaparak da yeni unicorn’lar (1 milyar dolarlık firmalar), decacornlar (10 milyar dolarlık firmalar) ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Projeler büyüme kaydedebilir

PİLOT programından geçerek yatırım alan 4 projenin büyüyebileceğini belirten Önal, “ABD’de Plug and Play isimli önemli bir yapıyla anlaşma imzaladık. Adı geçen yapının ekosistemine dahil edeceğimiz 3 girişim var. Bu 3 girişimi de dünyaya açıyoruz” şeklinde konuştu.

Tatmin edici performans

Salgın sürecini hasarsız atlattıklarını söyleyen Önal, “Pandemi, dijital dönüşümün gerekliliğini yeniden gündeme getirdi. Biz, bu dönüşüme kolayca adapte olduk. Müşterilerimize en kaliteli, en iyi telekom hizmetlerini sağladık. Paydaşlarımıza da tatmin edici bir finansal performans sunduk” ifadelerini kullandı.

Çok motiveyiz

2020’de başarılı grafik çizdiklerini anımsatan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021’in ilk 9 ayında ayında kaydettiğimiz büyüme beklentilerimizi aştı. Bu dönemde 24.4 milyar TL gelir elde ettik. Bir kez daha güçlü yönlerimizin, deneyimlerimizin, yatırım kararlarımızın, uygulama yetkinliklerimizin altını çizdiğini görmekten mutluyuz. Yatırımlarımıza ise devam ediyoruz. 2021 için 8.7 milyar TL yatırım öngörüyoruz. İnşallah, 2021 sonunda sokakların büyük bölümüne fiberle ulaşacağız.”

‘POKUS’ ile yeni soluk

Ümit Önal, şunları kaydetti: “Finansal teknolojilerde (fintek) de yatırımlara hız veriyoruz, mobil ödeme hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Mobil e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli alışveriş kartından oluşan Pokus’la sektöre yeni bir soluk getiriyoruz. Pokus, restorandan markete pek çok alanda harca-bölüş gibi benzersiz özellikleriyle farklılaşacak. Tüm iş kollarımız gibi fintek tarafında da öncü olmaya kararlıyız.”

Dijitalleşme dönüşümü tetikliyor

Sabit genişbantın yüzde 29 artmasıyla üçüncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmayı sürdürdüğünü aktaran Türk Telekom CEO’su Önal, şunlara işaret etti: “Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş bir talep bekliyorduk ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekânlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor.”