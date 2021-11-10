  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milyar dolarlık şirketler çıkaracak
Ekonomi

Milyar dolarlık şirketler çıkaracak

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’den yeni unicorn’lar (milyar dolarlık şirketler) çıkarmak için kolları sıvadıklarını dile getirdi. Önal, “Plug and Play isimli önemli bir yapıyla anlaşma imzaladık. Adı geçen yapının ekosistemine dahil edeceğimiz 3 girişim var. Bu 3 girişimi de dünyaya açıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:42:00 - 2021-11-10 16:43:22
Milyar dolarlık şirketler çıkaracak

Akit  Ekonomi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirket olarak girişimci adedini arttırmak için önemli adımlar attıklarını anlattı. PİLOT adlı programla her yıl 20’ye yakın projeyi desteklediklerini aktaran Önal, “TT Ventures’la da büyüme aşamasına gelen girişimcilerin hedeflerini tutturmalarına katkıda bulunuyoruz. Enerji ve eğitim alanlarında yatırım yaparak da yeni unicorn’lar (1 milyar dolarlık firmalar), decacornlar (10 milyar dolarlık firmalar) ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Projeler büyüme kaydedebilir

PİLOT programından geçerek yatırım alan 4 projenin büyüyebileceğini belirten Önal, “ABD’de Plug and Play isimli önemli bir yapıyla anlaşma imzaladık. Adı geçen yapının ekosistemine dahil edeceğimiz 3 girişim var. Bu 3 girişimi de dünyaya açıyoruz” şeklinde konuştu.

Tatmin edici performans

Salgın sürecini hasarsız atlattıklarını söyleyen Önal, “Pandemi, dijital dönüşümün gerekliliğini yeniden gündeme getirdi. Biz, bu dönüşüme kolayca adapte olduk. Müşterilerimize en kaliteli, en iyi telekom hizmetlerini sağladık. Paydaşlarımıza da tatmin edici bir finansal performans sunduk” ifadelerini kullandı.

Çok motiveyiz

2020’de başarılı grafik çizdiklerini anımsatan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021’in ilk 9 ayında ayında kaydettiğimiz büyüme beklentilerimizi aştı. Bu dönemde 24.4 milyar TL gelir elde ettik. Bir kez daha güçlü yönlerimizin, deneyimlerimizin, yatırım kararlarımızın, uygulama yetkinliklerimizin altını çizdiğini görmekten mutluyuz. Yatırımlarımıza ise devam ediyoruz. 2021 için 8.7 milyar TL yatırım öngörüyoruz. İnşallah, 2021 sonunda sokakların büyük bölümüne fiberle ulaşacağız.”

‘POKUS’ ile yeni soluk

Ümit Önal, şunları kaydetti: “Finansal teknolojilerde (fintek) de yatırımlara hız veriyoruz, mobil ödeme hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Mobil e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli alışveriş kartından oluşan Pokus’la sektöre yeni bir soluk getiriyoruz. Pokus, restorandan markete pek çok alanda harca-bölüş gibi benzersiz özellikleriyle farklılaşacak. Tüm iş kollarımız gibi fintek tarafında da öncü olmaya kararlıyız.”

Dijitalleşme dönüşümü tetikliyor

Sabit genişbantın yüzde 29 artmasıyla üçüncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmayı sürdürdüğünü aktaran Türk Telekom CEO’su Önal, şunlara işaret etti: “Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş bir talep bekliyorduk ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekânlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?
Gündem

Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?

Tarihçi olmasına rağmen her konuda ahkam kesmeyi alışkanlık haline getiren İlber Ortaylı, yaptığı son siyasi çıkışla bir kez daha tepkilerin..
Dolar alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolar bu yüzden yükseliyor
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolar bu yüzden yükseliyor

Dolar kuru 9,78 seviyesinde seyrediyor. Gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde..
Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Siyaset

Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ölümünün 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay