Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı 2025’in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,02 azalarak 24,79 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, 2025’in 11 ayında 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,02 düşüşle 24,79 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde sektörün ithalatı yüzde 22,83 artarak 20,52 milyar dolar oldu.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli’nin kasım ayı sonuçlarına göre, sektör bu dönemde 4,27 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Birim ihracat değeri ise yüzde 8,8 artışla ton başına 1422 dolara yükseldi.ŞEKERLİ MAMULLER İLK SIRADAOcak-kasım döneminde sektörün en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 3,24 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Bu grubu yaş meyve ve sebze ile sert kabuklu meyveler izledi. En çok ihraç edilen ürün ise 972 milyon doları aşan iç fındık olarak kayıtlara geçti.Ülkeler bazında ihracatta ilk sırada Irak yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve ABD takip etti. İthalatta ise Rusya, Brezilya ve Ukrayna öne çıktı.