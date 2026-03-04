  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Tapuda "Avukat" dönemi başlıyor: Mülkiyete hukuk zırhı
Tapuda "Avukat" dönemi başlıyor: Mülkiyete hukuk zırhı

Tapuda "Avukat" dönemi başlıyor: Mülkiyete hukuk zırhı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No’lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programında hukuk camiasını heyecanlandıran önemli müjdeler verdi. 12. Yargı Paketi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, mülkiyet hakkını koruma altına alacak ve avukatlık mesleğinin alanını genişletecek kritik bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. İşte yargıdaki yeni döneme dair öne çıkan başlıklar:

Yeni yargı paketi kapsamında, belirli bir maddi değerin üzerindeki tapu işlemlerinde avukat temsilinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bakan Gürlek, bu düzenlemenin iki temel amacı olduğunu vurguladı:

  1. Hukuki Güvenlik: Vatandaşların yüksek meblağlı taşınmaz satışlarında dolandırıcılık veya usulsüzlük gibi risklere karşı korunması.
  2. Mesleki Destek: Avukatların iş alanlarının genişletilerek yargı sistemindeki savunma makamının güçlendirilmesi.

Avukatlara yönelik mali ve idari iyileştirmeler

Bakan Gürlek, son dönemde savunma makamını güçlendirmek adına atılan adımları da hatırlattı:

  • Vergi İndirimi: Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18'den %10'a düşürüldü.
  • Mesleğe Giriş: Hukuk fakültelerinde ikinci öğretim kaldırıldı ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) getirildi.
  • Teknolojik Dönüşüm: E-Duruşma sistemiyle avukatların video konferans yoluyla davalara katılımı sağlandı.
  • Sosyal Haklar: Avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınırken, mesleğe yeni başlayanlardan 5 yıl boyunca baro kesintisi alınmaması kararlaştırıldı.

2024-2028 Yargı Reformu yolda

Adalet Bakanlığı'nın ajandasında sadece tapu düzenlemesi yok. Strateji belgesi kapsamında şu çalışmalar da titizlikle yürütülüyor:

  • Kamuda çalışan avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi.
  • Stajyer avukatlara yönelik mali destek paketleri.
  • Zorunlu müdafilik hizmetlerindeki idari aksaklıkların giderilmesi.

Acı kayıp ve adalet vurgusu

Programda, Çekmeköy'de bir lisede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'i de anan Bakan Gürlek, "Savcılık makamımız süreci yakından takip ediyor, failler hak ettikleri en ağır cezayı alacaktır" diyerek adaletin yerini bulacağı mesajını verdi.

İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ise adaletin tecellisindeki en büyük engelin uzun yargılama süreleri olduğunu belirterek, hakim, savcı ve avukat kadrolarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

