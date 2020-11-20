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Spor Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı
Spor

Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:09:38 -
Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun serbest bırakıldığı duyurulurken, sosyal medya hesabından da milli oyuncuya teşekkür edildi.

2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen ve 2015'e kadar yedi sezon forma giyen Ersan İlyasova, 2018 yılında eski takımına dönmüştü.

Dokuz sezonda 272'si ilk beşte olmak üzere 583 maçta Bucks forması giyen milli basketbolcu, 9,8 sayı, 5,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı.


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