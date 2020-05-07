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Siyaset

“Milliyetçiyiz” diye yola çıkanların geldiği son nokta!.. İYİ Partili mi, HDP’li mi belli değil

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin doğusunda estirdiği hendek terörü nedeniyle devleti eleştirdi. Çıra devletin bölgeyi yakıp yıktığını söyleyerek akılalmaz bir suçlama yönlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:37:00 -

 yeniakit.com.tr  Daha önce defalarca skandal açıklamalarda gündeme gelen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yine adından söz ettirmeyi başardı. Barış Pınarı Harekatı sırasında, “İstikamet İslam güneşinin doğduğu yere” diyen kahraman Mehmetçik’e “Salak” diyerek hakaret eden ve başında takkeyle bayram namazı kılan Mehmetçik’i de, “Eğer bu asker Türk askeri ise başında talimatnamelerde olmayan bir başlıkla (takke, fötr, kipa vs vs) komutanlarının selamlanmayacağını bilmesi gerekirdi” diyerek suçlayan Aytun Çıray, yine Mehmetçik karşıtı bir sözle gündeme geldi.

Halk TV’de katıldığı canlı yayında hendek terörü zamanlarını hatırlatan Çıray, devletin bölgeyi yakıp yıktığını söyledi. Çıray, “Orayı yakıp yıktığın için oradaki insanların kalbini kırıyorsun.” dedi.

Sözde ülkücü olduklarını söyleyerek yola çıkan İYİ Parti’nin, Millet İttifakı için HDP ile aynı üslubu kullanması ve git gide Mehmetçik karşıtı bir konuma düşmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Aytun Çıray’ın skandal açıklamalarının birkaçı:

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Yorumlar

Ramazan Ünver

Iyi Parti'nin Tek iyiliği milliyetçi geçirip cibilliyet sizleri ortaya çıkardı her şeyde bir hayır var derler ya bu iyi Parti'nin Tek iyiliği de bu oldu tüm cibilliyet Sizler orada
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lütfi

Hendek teröründe,Kılıçdaroğlu valilere dokunmayın diye talimat vermişti.Kılıçdaroğlu yerine AKP"yi suçluyor hain.
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