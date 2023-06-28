Milliyetçilik makyajı artık tutmuyor! Merdan'ı savunmak Akşener'in başdanışmanına kaldı

Kuruldukları günden beri milliyetçilik maskesiyle hareket eden İYİ Partililer artık özlerini saklayamaz hale geldi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'In tutukluluğuna ettiği itirazdan sonra oluşan tepkileri göğüslemek sözde milliyetçilere düştü.

Yanardağ'ın tutukluluğuna ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Yanardağ'In Öcalan seviciliğini, "fikir özgürlüğü" olarak değerlendirip tutuklanmasına karşı çıktı. İP'li Çömez, "Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez. Bu artık Türkiye’de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının ve önümüzdeki dönemde nelerin olabileceğinin bir göstergesi" dedi.

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Bir Youtube canlı yayınında konuşan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

Ergenekon davasında beraber yargılanan biri olarak Merdan Bey’e geçmiş olsun diyorum. Merdan Bey’in televizyonda söyledikleri benim tasvip ettiğim şeyler değil. Keşke kendisiyle bir imkan bulup ekranlarda bunları konuşabilseydik. Bu fikri savundu diye içeriye alınması asla ve asla kabul edilemez. Bu artık Türkiye’de hukukun ne kadar ayaklar altına alındığının ve önümüzdeki dönemde nelerin olabileceğinin bir göstergesi. Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının İYİ Parti’nin bir kumpası olduğu iddiasını reddediyorum. Nasıl Sayın Yanardağ kendi düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sahipse, İYİ Partili yöneticiler de sahip. Bu da çok saygın bir tavırdır.

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