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Spor Milli yüzücü Kerem Tunçelli tarih yazdı: Bunu başaran ilk Türk oldu!
Spor

Milli yüzücü Kerem Tunçelli tarih yazdı: Bunu başaran ilk Türk oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 15:56:00 -
Milli yüzücü Kerem Tunçelli tarih yazdı: Bunu başaran ilk Türk oldu!

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalma başarısı gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena’da yapılan erkekler bin 500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27’lik dereceyle lider tamamlayarak tarihi başarıya imza attı.

16 yaşındaki milli sporcu, genel sıralamada 5. olarak olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu oldu.

Kuzey Tunçelli’nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37’de yapılacak.

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