Milli yüzücü Emre Sakçı rekor kırdı
Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı.
Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Ayrıntılar geliyor...
Altın ve dolar konusunda her dediği çıkan Haluk Özdil'den yeni tahmin: Devlet yetkilisinden bilgi aldım...
Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı.
Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Ayrıntılar geliyor...
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