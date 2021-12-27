  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli yüzücü Emre Sakçı rekor kırdı
Spor

Milli yüzücü Emre Sakçı rekor kırdı

Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 18:19:00 - 2021-12-27 18:37:34
Milli yüzücü Emre Sakçı rekor kırdı

Milli yüzücü Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay