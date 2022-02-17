Milli yıldızımıza dev talip

İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Leicester City ile olan sözleşmesi 2023 Haziran ayı sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki stoper, İngiliz devi Chelsea'nin transfer listesine girdi.

Rüdiger ve Christensen'in alternatifini arayan mavililer, milli futbolcuyu liste başına yazdı. Chelsea'nin yaz transfer döneminde Çağlar için resmi girişimleri başlatacağı ifade edildirken, başarılı oyuncu için 45 milyon euro'luk teklif vermeye hazır.

21 milyon Euro'ya transfer oldu

2018 yılında Freiburg'dan Leicester City'ye 21 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldız, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. Ada'da 112 maça çıkan Çağlar, 3 kez rakip fileleri sarsarken; 1 de asist yaptı. A Milli Takım formasıyla ise 43 karşılaşmada boy gösterdi. Ay-yıldızlı ekibin savunmadaki vazgeçilmezi olarak rakip ağları 2 kez havalandırdı.