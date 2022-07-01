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Spor Milli yıldızı bakalım kim kapacak?
Spor

Milli yıldızı bakalım kim kapacak?

Kaan Ayhan transferinde istediği fiyatı bulamayan Galatasaray ve Beşiktaş, Okay Yokuşlu için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 10:09:00 -
Milli yıldızı bakalım kim kapacak?

Kaan Ayhan transferinde istediği fiyatı bulamayan Galatasaray ve Beşiktaş, Okay Yokuşlu için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.

Bonservisi Celta Vigo'da olan ve geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Getafe'de forma giyen Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönebilir. Getafe kulübünün 2.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine oyuncu bir yıl daha kontratının kaldığı Celta Vigo'ya döndü.

Sabah'a göre; İspanyol ekibinin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Okay Yokuşlu'ya bonservisini verebileceği konuşulurken orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş 'ın devrede olduğu öğrenildi.

Sassuolo'nun bonservisi için 3 milyon Euro istediği Kaan Ayhan transferini sonuçlandıramayan Galatasaray ile Beşiktaş Okay'da ısrarcı. Tecrübeli oyuncunun Celta Vigo'daki durumunu netleştirmesi halinde iki kulübün de pazarlık masasına oturacağı gelen haberler arasında. 

 

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