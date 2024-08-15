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Spor Milli yıldızdan Galatasaray'a olumsuz yanıt!
Spor

Milli yıldızdan Galatasaray'a olumsuz yanıt!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 14:56:00 - 2024-08-15 15:01:18
Milli yıldızdan Galatasaray'a olumsuz yanıt!

Galatasaray, Valencia forması giyen Cenk Özkaçar'ın durumunu sordu. Oyuncu Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği için teklifi reddetti.

Galatasaray, Valencia forması giyen Cenk Özkaçar'ın durumunu sordu. Oyuncu Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği için teklifi reddetti.

Yeni sezona 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, bir taraftana da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Derrick Köhn'ün performansından memnun olmadığını yeni bir sol bek istediğini yönetime bildirdi. Bu doğrultuda saı-kırmızılı yönetim arayışlara başladı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Cenk Özkaçar'ın durumunu sordu.

Haberde oyuncunun Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği için teklifi reddettiği belirtildi.
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