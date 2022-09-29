Milli yıldız için yol gözüktü! Yeni takımı an meselesi...

Atletico'dan sonra bir dev daha Çağlar için devrede!

Yaz Transfer döneminin son günlerinde Leicester City'de mutsuz olan Çağlar Söyüncü için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girmişti. Ancak milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için iki takımın ilgisine de teşekkür ederek reddetmişti.

Milli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulurken bir dünya devi devreye girdi. Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in yüksek ilgisi bulunduğu söylenirken bu transferde İspanyol ekibine bir rakip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan bir habere göre Inter, Leicester City'de yeteri kadar süre alamayan Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin devre arasında Çağlar Söyüncü için bir girişimde bulunacağı belirtiliyor.