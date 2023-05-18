Milli yıldız Enes, ülke değiştiriyor! İşte yeni takımı...

Getafe ile çok iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın yeni adresi netlik kazanmaya başladı. Kulüp başkanı da gelişmeyi doğruladı.

İspanya'daki müthiş performansıyla dikkat çeken Enes Ünal, şu ana kadar Getafe ile 36 karşılaşmada 15 gol atıp 5 asist yaptı. Getafe, Enes Ünal'ın muhteşem katkısına rağmen La Liga'da küme düşme hattında yer alırken milli yıldızın sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Enes Ünal için Portekiz devi Benfica devreye girdi. Getafe Başkanı Angel Torres de Benfica'nın Enes Ünal'a ilgisini doğruladı. Hürriyet'e göre;

Portekiz'den Record, Benfica'nın Enes Ünal ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde göre Enes Ünal yeni sezon planlamasında Benfica'nın ilk tercihi olarak görülüyor. Haberde Getafe Başkanı Angel Torres'in de Benfica'nın oyuncuya ilgisini doğruladığı bilgisine yer verildi.

Angel Torres'in TSF'ye yaptığı açıklamalara yer verildi. Torres, Enes Ünal transferi için "Benfica'dan bizimle direkt iletişime geçen olmadı. İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar onunla ilgileniyor ve bizimle iletişime geçtiler. Benfica harika bir takım. Oyuncunun hangi ligi seçeceğine karar vermesi gerekecek. Gerçek şu ki, Benfica zaten birkaç maçta oyuncuyu görmek için buraya geldi. Dediğim gibi, Getafe ile doğrudan temas olmadı." dedi.

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Torres, "Menajerle veya oyuncuyla konuşurken ne dediler bilmiyorum, bildiğim şey onun iyi bir profesyonel ve birçok gol atan bir oyuncu olduğu. Geçen sezon 16 gol attı ve bu sezon 15 gol attı. Onun gibi bir oyuncunun bulunması kolay değil. Bakalım sezon nasıl bitecek ve neler olacak." ifadelerini kullandı.