Milli ve yerli 5G gün sayıyor

4,5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını, 5G ile bu rakamın daha da yüksek olacağını vurgulayan Sayan, şöyle devam etti:



“Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) bugün itibarıyla 130’dan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini aldı. HTK üyesi firmalarımız ve mobil işletmecilerimiz tarafından ülkemizin 5G’ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarıyla cevap verebilmek amacıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi ve bu projenin ilk fazı da inşallah 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacak.”