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Spor Milli utanç Ebrar bizi tüm dünyaya rezil etti
Spor

Milli utanç Ebrar bizi tüm dünyaya rezil etti

Yeniakit Publisher
2024-06-23 07:32:00 -

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt, bu sefer dünya gündemine oturdu, Türkiye’yi rezil etti.

Kadınlar Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı. THY’den business koltuk isteyen oyuncuların kötü performansı sonucu maç 3-2 Polonya’ya kaybedildi. Polonya yarı finale yükselirken milli takımımız turnuvaya veda etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ısrarla takımda tutarak "milli" üniforma giydirip, Türk toplumunu LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt’un maç esnasında görüntüleri ise tüm dünyada yayıldı. Maç esnasında rakibine bağırarak ülkeyi rezil etmesi viral oldu. İşte o video…

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