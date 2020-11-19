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Spor Milli Tamı puan durumu | Türkiye puan güncel
Spor

Milli Tamı puan durumu | Türkiye puan güncel

Uluslar Ligi puan durumu | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Alınan sonucun ardından futbolseverler Milli Takım’ın puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye grubundan çıktı mı? Türkiye C Ligi’ne mi düştü? | Türkiye puan durumu | Milli Takım puan durumu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:47:00 -
Milli Tamı puan durumu | Türkiye puan güncel

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Siger ve Varga ile goller buldu. Macaristan attığı 2 golle sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla A Milli Takım grubunu son sırada tamamladı. Türkiye grubunda son sırada yer aldığı için C Ligi'ne düştü.

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