Milli Tamı puan durumu | Türkiye puan güncel
Uluslar Ligi puan durumu | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Alınan sonucun ardından futbolseverler Milli Takım’ın puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye grubundan çıktı mı? Türkiye C Ligi’ne mi düştü? | Türkiye puan durumu | Milli Takım puan durumu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Siger ve Varga ile goller buldu. Macaristan attığı 2 golle sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla A Milli Takım grubunu son sırada tamamladı. Türkiye grubunda son sırada yer aldığı için C Ligi'ne düştü.
Milli Tamı puan durumu | Türkiye puan güncel