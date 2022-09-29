Milli Takımda verilen prim miktarı isyan ettirdi! Burak Yılmaz konuştu... Bu nasıl para diyeceksiniz

Ligimizde dört büyüklerde oynayan ender futbolcular arasında yer alan Burak Yılmaz, A Milli Takım'da yaşanan prim meselesine değindi.

Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Hasan Arda Kaşıkçı'nın Twitch platformundaki HTalks yayınında açıklamalarda bulundu.

Çok tartışılan A Milli Takım'daki prim meselesi hakkında da konuşan Burak, "Prim 500 bin euroydu. Oynayanlar primi aldı. Ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Neredeyse tüm maçlarda gol atmışım, son maçta da sakatım ama kadrodaydım. Arda otobüste, 'Bana bir hediye alırsın' dedi. Alırım dedim. Selçuk da orada, 'Ona prim yatmadı' dedi. Arda da kaptan ve herkes nasıl kaptan olduğunu bilir. Arkadaşının, malzemecinin hakkını korur. 'Sen nasıl almazsın' diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı. Arda da dayanamadı ve bir şeyler söyledi. Olaylar öyle başladı. Staff da prim almadı orada. En çok hak eden onlardı. Allah razı olsun, o zamanki futbolcu kardeşlerimiz arasında güzel bir para toplandı ve onlara biz kendi aramızda verince, o biraz olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim krizi oldu. Bu prim davasını, kim haber yaptıysa, kim basına verdiyse, kim benim ağzımdan haber yaptıysa, onlara hakkımı helal etmiyorum. Prim almadım, prim lafı yapmadım." dedi.

Prim olayı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Milli Takım'da 2016 yılında verilen 500 bin Euro prim miktarı futbolseverlerin tepkisini çekti. Milli Takımın bir milli mesele olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları çarçur edilen paralara isyan etti.