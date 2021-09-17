Milli Takım’da “Talep yok, yan cebime koy” mavalı!

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda, Teknik Direktör Şenol Güneş’in başarısız sonuçları ve umut vaat etmeyen futbolu nedeniyle yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş’in 52,5 milyon TL tazminat hakkı da tekrar gündeme geldi.

Şenol Güneş’in 3,2 milyon Euro’luk yıllık maaşıyla dünyanın a sınıfı hocalarıyla eşit para alması da tartışmalara neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den tazminat açıklaması geldi. Özdemir, “Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.” dedi.

Şenol Güneş görüşmede tazminat hakkında konuşmasa da hakkından vaz geçmedi. Herkes Güneş’in tazminat alacağını bildiği halde federasyonun, “Tazminat konusunu açmadı” açıklamasında bulunması tepkilere neden oldu.

Adeta kolay para kazanma merkezi haline gelen Milli Takım’da daha önce de tazminat bilmecesi yaşanmıştı. Fatih Terim başarısız sonuçlarının ardından Milli Takım’dan gönderilmiş ve 12 milyon 950 bin TL’lik tazminatı için dava açmıştı. Mahkeme Terim’e 5 milyon TL tazminat ödenmesine karar vermişti.

Türkiye’nin futboldaki başarısızlığı düşünüldüğünde, başta ödeme politikası olmak üzere TFF bünyesinde ciddi bir yapısal reforma gidilmesi mecburiyeti dikkatlerden kaçmıyor.