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Spor Milli Takım’da şok sakatlık! Kadro dışı kaldı
Spor

Milli Takım’da şok sakatlık! Kadro dışı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:47:00 -
Milli Takım’da şok sakatlık! Kadro dışı kaldı

TFF, sol ayak baş parmağında kırık tespit edilen Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF, sol ayak baş parmağında kırık tespit edilen Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı."
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