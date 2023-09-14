Milli Takım'da Kuntz için karar verildi! Futbolcular o ismi istiyor

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Alman hocadan boşalan göreve Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor.

Milli ara bitti, dikkatler TFF'ye çevrildi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'un desteğiyle görevine devam eden Stefan Kuntz'un koltuğu sallanıyor.

Daha önce 5 kez A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinde bulunan Fatih Terim, son olarak 2013-2017 yılları arasında 43 maçta görev yaptı ve 2.05 puan ortalaması yakaladı.

Japonya yenilgisi sonrası TFF yönetiminde hareketli saatler yaşandı. Büyükekşi ve Altıntop, EURO 2024 eleme grubu maçlarının bitimine kadar bekleme niyetinde olsa da birçok yönetici, Alman hocanın gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yeni teknik adamın kim olacağı üzerinde konuşmalar yapıldı.

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FUTBOLCULAR DA TERİM’İ İSTİYOR

Daha önce 3 dönem A Milli Takım'ı çalıştıran Fatih Terim üzerinde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Bazı milli futbolcularla da konuşulduğu ve onların da Terim'i istediği sızan bilgiler arasında. TFF yönetiminin Ankara'ya da konuyu bildirdiği ve Terim için onay aldığı iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde Stefan Kuntz ile yolların ayrılıp Terim'in göreve başlamasının çok yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

“KUNTZ’A SAYGI DUYMUYORLAR”

Haber7.com'a göre; A millilerin eski yıldızlarından Tümer Metin, Ay-Yıldızlı futbolcuların Stefan Kuntz'a saygı duymadığını söyledi.

Socrates'in YouTube kanalına değerlendirmelerde bulunan Metin, “Kamuoyunun çoğunluğunun kabul etmediği bir hocaya (Stefan Kuntz) soyunma odası da saygı duymaz. İlk gün de duymaz son gün de duymaz. Özellikle milli takım hocaları için o saygı son derece önemlidir. Bu saygıyı aktif oyuncu üzerinde soyunma odasında sağlayamıyorsan, bu seviyedeki oyuncunun birine saygı duyabilmesi çok kolay iş değil” dedi.