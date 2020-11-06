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Spor Milli takımda koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı
Spor

Milli takımda koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş koronavirüse yakalanmıştı. Meraş'ın 2. koronavirüs testi de pozitif çıktı. Umut, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:17:00 - 2020-11-06 15:17:43
Milli takımda koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Ay Yıldızlı ekibin sol beki Umut Meraş’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi 2.kez pozitif çıktı.

Bir haftadır Fransa’daki evinde karantina sürecinde olan Umut’un bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacak ve karantina süreci devam edecek. Meraş, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.

Kaynak: Hürriyet

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