Milli takımda koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı
A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş koronavirüse yakalanmıştı. Meraş'ın 2. koronavirüs testi de pozitif çıktı. Umut, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.
Ay Yıldızlı ekibin sol beki Umut Meraş’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi 2.kez pozitif çıktı.
Bir haftadır Fransa’daki evinde karantina sürecinde olan Umut’un bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.
Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacak ve karantina süreci devam edecek. Meraş, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.
Kaynak: Hürriyet