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Spor Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?
Spor

Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?

Milli Takım’da koronaya yakalan futbolcular kim? A Milli Futbol Takımı’nda koronaya yakalan futbolcu sayısı 8’e yükseldi. Futbolseverler, Letonya maçı öncesinde testi pozitif çıkan oyuncuların isimlerini araştırmaya başladı. Peki, hangi futbolcular korona oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:17:00 -
Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?

A Milli Futbol Takımı’nda korona paniği yaşanıyor. Letonya maçı öncesinde üç futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, hangi futbolcular korona oldu?

Milli Takım’da korona olan futbolcular? Hangi futbolcular milli takımdan ayrıldı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, “10 adımın ilk 2 adımını attık, zorlu 2 maçtan iyi çıkmak avantaj. Gönül istiyor ki kolay kazanalım, farklı kazanalım ama galibiyet önemli. Bazı oyuncular aramızdan ayrılacak, sağlık problemleri var. Hepsi oynamak istiyor, bu güzel ama bazen beklenmeyen hadiseler olabiliyor. Biz kazanmak için en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Letonya'yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyoruz" dedi.

Üç futbolcunun daha korona testinin pozitif çıktığı ifade eden Güneş, “Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var. 8 oyuncu kadroda yok. Ayrılanların yerine üç oyuncu daha ekliyoruz. Biri Alparslan, biri Antalyaspor'dan Bünyamin, biri de Enis Altınordulu. Olağanüstü koşullar itibarıyla bunu yapıyoruz” diye konuştu.

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