A Milli Futbol Takımı, Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle 2022 Dünya Kupası Elemelerine güzel bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılar grubun üçüncü maçında salı günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Milli Takım'da 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Milli Takım'da kimler koronaya yakalandı?

Milli Takım'da kimler korona oldu? Hangi futbolcular koronaya yakalandı?

Norveç ile İspanya'da yapılan maçın ardından ay-yıldızlılar kovid 19 testinden geçti. Semptomu olmayan üç futbolcunun testi pozitif çıktı. Testler pazartesi günü tekrarlanacak. Şayet söz konusu 3 oyuncunun testi yine pozitif çıkarsa, kamptan ayrılacaklar. Hollanda maçı öncesinde de testi pozitif çıkan iki isim kamptan ayrılmıştı.

Futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.