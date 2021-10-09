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Spor Milli Takımda iki isim kadrodan çıkarıldı
Spor

Milli Takımda iki isim kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynanan maçta sakatlanan Kenan Karaman ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 12:07:00 -
Milli Takımda iki isim kadrodan çıkarıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.

 3 isim forma bekliyor

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

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